افتتاح المقر الجديد لمسرح البلد

الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء أمس السبت، المقر الجديد لمسرح البلد في عمان.

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وأعربت النجار عن سعادتها بإعادة نشاطات المسرح للحياة، مشيرة إلى أن هذه العودة تمثل ولادة جديدة له، رغم الفترة الطويلة التي استغرقها.