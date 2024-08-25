افتتاح المقر الجديد لمسرح البلد

وأعربت النجار عن سعادتها بإعادة نشاطات المسرح للحياة، مشيرة إلى أن هذه العودة تمثل ولادة جديدة له، رغم الفترة الطويلة التي استغرقها.
واعتبرت المسرح، مساحة للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية الصناعات الثقافية في دعم الاقتصاد الوطني.
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