 
الأحد 2024-08-25 09:13 م
 

 

افتتاح المقر الجديد لمسرح البلد

وزيرة الثقافة تفتتح المقر الجديد
الوزيرة تفتتح المقر الجديد
الأحد، 25-08-2024 08:15 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء أمس السبت، المقر الجديد لمسرح البلد في عمان.

اضافة اعلان


وأعربت النجار عن سعادتها بإعادة نشاطات المسرح للحياة، مشيرة إلى أن هذه العودة تمثل ولادة جديدة له، رغم الفترة الطويلة التي استغرقها.


واعتبرت المسرح، مساحة للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية الصناعات الثقافية في دعم الاقتصاد الوطني.

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي بوفاة القدومي

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة القدومي

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة

وزيرة الثقافة تفتتح المقر الجديد

أخبار محلية افتتاح المقر الجديد لمسرح البلد

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: نتنياهو يدفع المنطقة نحو حرب لإنقاذ مستقبله السياسي

بن غفير

فلسطين لبيد: كان يجب إقالة بن غفير اليوم

حسن نصر الله

عربي ودولي نصر الله: الهدف الأساسي للعملية قاعدة غليلوت التي تضم وحدة 8200

البنك العربي يوسع شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد

أخبار الشركات البنك العربي يوسع شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد ليصبح راعياً رئيسياً للمنتخبات الوطنية

الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الاستمرار بمشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية



 


الأكثر مشاهدة