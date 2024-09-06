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افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن

الملتقى الأول للنحالة في الأردن
الملتقى الأول للنحالة في الأردن
الجمعة، 06-09-2024 07:37 م

الوكيل الإخباري-    رعى الأمين التنفيذي لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (أرينينا) الدكتور رضا الخوالدة مساء اليوم الجمعة، افتتاح فعاليات الملتقى الأول للنحالة في الأردن الذي تنظمه نقابة النحالين الأردنيين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، وذلك ضمن فعاليات معرض بترا للثروة الحيوانية في معرض عمان الدولي للسيارات في العاصمة الأردنية عمان.

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وحضر الافتتاح نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة ونقيب النحالين الدكتور محمد الفقير الربابعة ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور فراس الزيود.

 
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