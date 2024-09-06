افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن

وحضر الافتتاح نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة ونقيب النحالين الدكتور محمد الفقير الربابعة ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور فراس الزيود.
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