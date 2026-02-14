افتتاح بازار للمنتجات الريفية في إربد

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس لجنة مجلس محافظة إربد، المهندس منذر البطاينة، اليوم السبت، بازار المنتجات الريفية للسيدات في المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية بالمحافظة، بتنظيم من مركز "اكساب" للتنمية المستدامة بالشراكة مع الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون.

وشاركت في البازار 100 سيدة مستفيدة من مشروع تحسين سبل العيش للنساء من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الزيتون، إلى جانب مستفيدين من مشاريع تنموية أخرى ينفذها مركز "اكساب".



وأكد البطاينة، أن المعرض يمثل منصة وطنية استراتيجية لدعم المنتج المحلي وتمكين الأسر المنتجة، مشيدا بجهود المشاركات وما قدمنه من منتجات تعكس تطورا ملحوظا في الجودة.



وأشار إلى أهمية الدور التنموي لمؤسسة إعمار إربد في تعزيز فرص التسويق المستدام وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في محافظة إربد.