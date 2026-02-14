السبت 2026-02-14 07:53 م

افتتاح بازار للمنتجات الريفية في إربد

جانب من الافتتاح
 
الوكيل الإخباري- افتتح رئيس لجنة مجلس محافظة إربد، المهندس منذر البطاينة، اليوم السبت، بازار المنتجات الريفية للسيدات في المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية بالمحافظة، بتنظيم من مركز "اكساب" للتنمية المستدامة بالشراكة مع الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون.

وشاركت في البازار 100 سيدة مستفيدة من مشروع تحسين سبل العيش للنساء من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الزيتون، إلى جانب مستفيدين من مشاريع تنموية أخرى ينفذها مركز "اكساب".


وأكد البطاينة، أن المعرض يمثل منصة وطنية استراتيجية لدعم المنتج المحلي وتمكين الأسر المنتجة، مشيدا بجهود المشاركات وما قدمنه من منتجات تعكس تطورا ملحوظا في الجودة.


وأشار إلى أهمية الدور التنموي لمؤسسة إعمار إربد في تعزيز فرص التسويق المستدام وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في محافظة إربد.


من جهته، أشار مدير مركز "اكساب" المهندس مازن أبو قمر، إلى أن مشروع تحسين سبل العيش للنساء يسهم في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دور المرأة الاقتصادي، لافتا إلى أن برامج المشروع التدريبية لا تقتصر على الجانب النظري بل تشمل بناء قدرات عملية في مجالات تحسين الجودة والتصنيع الغذائي وآليات التعبئة والتغليف والوصول إلى الأسواق، بهدف تعزيز استدامة المشاريع الصغيرة ورفع القيمة التسويقية للمنتجات الريفية.

بدورها، شددت ممثلة الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون، المهندسة نهاية المحسين، على دور المرأة المحوري في تطوير سلسلة قيمة زيت الزيتون، مؤكدة أن الشبكة تربط بين المعرفة الفنية والتطبيق الميداني، وقد أسهمت برامجها في رفع جودة الزيت والمنتجات المرتبطة به، وتعزيز الحضور الاقتصادي للمرأة في المجتمع والأسواق المحلية والمعارض المتخصصة.

 
 


