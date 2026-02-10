افتتاح برنامج التخطيط الاستراتيجي الوطني في كلية الدفاع الوطني

وأكد آمر كلية الدفاع، أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز مفهوم الأمن الوطني، وترسيخ الفهم المشترك بين ممثلي مؤسسات الدولة المختلفة للقضايا ذات الصلة به، مبينا ضرورة إعداد قيادات وطنية واعية تمتلك فكراً استراتيجياً متقدماً، وقدرة شاملة على توظيف عناصر قوة الدولة، بما يضمن استدامة الأمن الوطني في مواجهة التحولات الاستراتيجية المعقدة.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء تغلق مصنع تعبئة تمور غير مرخص
-
الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور
-
الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026
-
"زراعة المفرق": المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد
-
"أوقاف الكورة" تنتدي بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان
-
جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا مع إدارة السير
-
مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة
-
“كوبونات” وبطاقات شراء مدفوعة مسبقاً في “الاستهلاكية المدنية”