افتتاح برنامج التخطيط الاستراتيجي الوطني في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- افتتح آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، برنامج التخطيط الاستراتيجي الوطني رقم (1) للوظائف القيادية العليا، على مستوى الأمناء العامين والمديرين في الوزارات والمديريات المختلفة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

