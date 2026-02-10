الثلاثاء 2026-02-10 07:25 م

افتتاح برنامج التخطيط الاستراتيجي الوطني في كلية الدفاع الوطني

الثلاثاء، 10-02-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري-   افتتح آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، برنامج التخطيط الاستراتيجي الوطني رقم (1) للوظائف القيادية العليا، على مستوى الأمناء العامين والمديرين في الوزارات والمديريات المختلفة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وأكد آمر كلية الدفاع، أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز مفهوم الأمن الوطني، وترسيخ الفهم المشترك بين ممثلي مؤسسات الدولة المختلفة للقضايا ذات الصلة به، مبينا ضرورة إعداد قيادات وطنية واعية تمتلك فكراً استراتيجياً متقدماً، وقدرة شاملة على توظيف عناصر قوة الدولة، بما يضمن استدامة الأمن الوطني في مواجهة التحولات الاستراتيجية المعقدة.

 
 


