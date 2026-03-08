الأحد 2026-03-08 04:58 م

الأحد، 08-03-2026 03:45 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الافتتاح التجريبي لمركز الخدمات الحكومي في شمال عمّان، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية ضمن بيئة خدمية متكاملة وحديثة.


ويقدم المركز 116 خدمة حكومية من خلال 23 مؤسسة حكومية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في مكان واحد وبكفاءة عالية، ويوفر الوقت والجهد عليهم.

ويقع المركز في منطقة أبو نصير – شارع غازي القضاة مقابل مسجد حليمة الريان، ليخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة ضمن نموذج مراكز الخدمات الحكومية التي تجمع عدداً من المؤسسات الحكومية في موقع واحد.

ويأتي إطلاق المركز ضمن جهود الحكومة المستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تجربة متلقي الخدمة من خلال مراكز الخدمات الحكومية التي تعتمد نموذج الخدمة الشاملة، وتوظف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكدت الوزارة أن الافتتاح التجريبي للمركز يهدف إلى التأكد من جاهزية الخدمات وكفاءة الإجراءات قبل الافتتاح الرسمي، بما يضمن تقديم تجربة خدمية متميزة تلبي احتياجات المواطنين
 
 


افتتاح تجريبي لمركز الخدمات الحكومي في شمال عمّان

