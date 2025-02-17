افتتاح توسعة قسمي الطب النووي والأشعة العلاجية بالبشير

ودشن الهواري وليو خلال الافتتاح جهاز التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المتطور (PET CT SCAN) الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال التشخيص الطبي في وزارة الصحة بتكلفة بلغت 2 مليون دولار بتمويل مناصفة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصندوق المنحة المشتركة (MDA).
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