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افتتاح توسعة قسمي الطب النووي والأشعة العلاجية بالبشير

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الإثنين، 17-02-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الاثنين، بحضور نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هوا ليو، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، توسعة وتحديث قسم الطب النووي وقسم الأشعة العلاجية في مستشفى الأورام والأشعة العلاجية والطب النووي التابع لمستشفيات البشير.

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ودشن الهواري وليو خلال الافتتاح جهاز التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المتطور (PET CT SCAN) الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال التشخيص الطبي في وزارة الصحة بتكلفة بلغت 2 مليون دولار بتمويل مناصفة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصندوق المنحة المشتركة (MDA).

 
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