افتتاح توسعة قسمي الطب النووي والأشعة العلاجية بالبشير

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الاثنين، بحضور نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هوا ليو، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، توسعة وتحديث قسم الطب النووي وقسم الأشعة العلاجية في مستشفى الأورام والأشعة العلاجية والطب النووي التابع لمستشفيات البشير.

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