افتتاح جداريات أوتاد أردنية في مديرية تربية قصبة اربد

وأبدى العتوم إعجابه بالجداريات التي عبرت عن الموروث الثقافي والتراثي لمحافظات عمان وجرش واربد وعجلون والمفرق حيث أظهرت أدق التفاصيل من حيث اللباس والمأكولات الشعبية ومهنة السكان، إضافة للمعالم الأثرية للمحافظات والفنون العريقة والمشغولات اليدوية والتراثية.
من جانبها، قالت مديرة تربية قصبة اربد بالوكالة هدى شطناوي ان الجداريات تحمل في طياتها دلالات ومعاني المسيرة الهاشمية الحكيمة، وتعبر عن الاعتزاز والفخر بما تمثله من قيم أصيلة للروح القومية العروبية، حيث تعتبر من اكبر الجداريات على مستوى مديريات تربية إربد .
وقام بتنفيذ الجداريات مجموعة مميزة من معلمي ومعلمات اللواء وهم جهاد الحايك، وعمر العيدة، ومحمود ديارنة، وعامر جيزاوي، ومحمود شتات، وميساء العمري، وأسمى شاهر، ونور بطاينة، وريما دراوشة، وغدير بطاينة.
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