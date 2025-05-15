افتتاح جدارية حكايا عمان في مدرسة كفر جايز بإربد

الوكيل الإخباري- افتتحت مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد بالوكالة هدى الشطناوي، جدارية حكايا عمان في مدرسة كفر جايز الثانوية للبنات ضمن فعاليات احتفال المملكة بالأعياد الوطنية.

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وبحسب بيان المديرية اليوم الخميس، قالت الشطناوي إن الجدارية تجسد وتحاكي مسيرة الهاشميين العطرة ومعاني الولاء والانتماء للقائد جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإضافة الى إنها تبرز التراث الحضاري والثقافي للعاصمة عمان.



من جهتها، أكدت مديرة المدرسة رولا العمري، أن الجدارية اجتمع فيها المهارة والاحتراف والجمال والدقة، حيث تميز هذا العمل الفني مقومات ومقاييس الجمال والإبداع فبالريشة واللون نسجت حكاية الهاشمين بين الماضي والحاضر.