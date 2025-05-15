افتتاح جدارية حكايا عمان في مدرسة كفر جايز بإربد

وبحسب بيان المديرية اليوم الخميس، قالت الشطناوي إن الجدارية تجسد وتحاكي مسيرة الهاشميين العطرة ومعاني الولاء والانتماء للقائد جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإضافة الى إنها تبرز التراث الحضاري والثقافي للعاصمة عمان.
من جهتها، أكدت مديرة المدرسة رولا العمري، أن الجدارية اجتمع فيها المهارة والاحتراف والجمال والدقة، حيث تميز هذا العمل الفني مقومات ومقاييس الجمال والإبداع فبالريشة واللون نسجت حكاية الهاشمين بين الماضي والحاضر.
يشار إلى أن هذه الجدارية قام بتصميمها والإشراف عليها رائد محافظة بالتعاون مع مدرسة كفر جايز وبدعم من المجتمع المحلي، وقام بتنفيذها مجموعة مميزة من معلمي ومعلمات اللواء وهم "جهاد الحايك، وعمر العيدة، ومحمود ديارنة، وعامر جيزاوي، ومحمود شتات، وميساء العمري، وأسمى شاهر، ونور بطاينة، وريما دراوشة، وغدير بطاينة، والمعلم الفنان المتقاعد عبدالله عودات وبدعم من قسم الإشراف التربوي.
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