افتتاح جناح السفارات بمشاركة 10 دول في مهرجان جرش بدورته الـ 40

وتشارك 10 دول في الجناح وهي: الأردن، ومصر، وفلسطين، وتونس، والصين، وسلطنة عُمان، والفلبين، واليابان، والسودان، والمكسيك.
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