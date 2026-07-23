الخميس 2026-07-23 10:47 م

افتتاح جناح السفارات بمشاركة 10 دول في مهرجان جرش بدورته الـ 40

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افتتاح جناح السفارات بمشاركة 10 دول في مهرجان جرش بدورته الـ 40
 
الخميس، 23-07-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الخميس، جناح السفارات في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ40.

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وتشارك 10 دول في الجناح وهي: الأردن، ومصر، وفلسطين، وتونس، والصين، وسلطنة عُمان، والفلبين، واليابان، والسودان، والمكسيك.

 
 


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