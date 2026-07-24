الجمعة 2026-07-24 07:30 م

افتتاح جناح السفارات ضمن فعاليات مهرجان جرش الـ40 للثقافة والفنون

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جانب من الافتتاح
 
الجمعة، 24-07-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة جناح السفارات في موقع مدينة جرش الأثرية، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 40 التي تأتي تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي".

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وجال الرواشدة يرافقه أمين عام الوزارة نضال الأحمد، والمدير التنفيذي للمهرجان المستشار يزن الخضير، بحضور سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة المشاركة، على الجناح الذي اشتمل على مشاركات تعكس الهوية من خلال معروضاتها المتمثلة بالأزياء والصناعات الإبداعية والمأكولات التراثية.


وأبدى الرواشدة إعجابه بتنظيم المعرض، ومعروضات الدول المشاركة.


وأشار إلى أن مشاركة الدول العربية والأجنبية الصديقة تؤكد ثقتهم في الأردن ودوره الحضاري المنفتح على مختلف الثقافات العالمية، كما يؤكد ما ينعم به الأردن من أمن وأمان واستقرار.


يشار إلى أن جناح السفارات تشارك فيه فلسطين وسلطنة عُمان ومصر والسودان وتونس والصين واليابان والفلبين والمكسيك.


كما اشتمل الجناح على مشاركة لوزارة الثقافة عبرت من خلال المعروضات عن الموروثات الثقافية والهوية الوطنية الأردنية، وكذلك حضرت في الجناح لوحات فن تشكيلي لطلبة معهد الفنون الجميلة التابع للوزارة.

 
 


gnews

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