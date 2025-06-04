افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

وأشار مندوب منظمة العمل الدولية إلى أن مشروع الحديقة الذي نفذ بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية وفر 140 فرصة عمل مؤقتة للأردنيين واللاجئين السوريين، منها 30 بالمئة للنساء و5 بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة.
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