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افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق
المفرق
 
الأربعاء، 04-06-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-   افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي "حديقة الباسلية " والممولة من الحكومة الألمانية بنك التنمية الألماني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مندوبا عن وزير الإدارة المحلية وتزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.

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وأشار مندوب منظمة العمل الدولية إلى أن مشروع الحديقة الذي نفذ بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية وفر 140 فرصة عمل مؤقتة للأردنيين واللاجئين السوريين، منها 30 بالمئة للنساء و5 بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة.

 
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