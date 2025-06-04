افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي "حديقة الباسلية " والممولة من الحكومة الألمانية بنك التنمية الألماني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مندوبا عن وزير الإدارة المحلية وتزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.

اضافة اعلان