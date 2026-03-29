افتتاح دورة التحليل الاستراتيجي للمخاطر في مركز الابتكار والتطوير

الأحد، 29-03-2026 02:03 م
الوكيل الإخباري-   تحت رعاية عطوفة مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنية العقيد الدكتور إحسان ابوقمر افتتح في مركز الابتكار والتطوير لمديرية الأمن العام فعاليات دورة" التحليل الاستراتيجي للمخاطر والتنبؤ بالتهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي " والتي جاءت بتنظيم من الفريق الدولي للتطوير والاستشارات وبمشاركة مجموعة من ضباط وأفراد الإدارة .اضافة اعلان


وفي سياق متصل قدم العميد الركن المتقاعد زهير المناصير محاضرة عن دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مجال التحليل الاستراتيجي .

وتأتي هذه الدورة ترجمةللسياسة التي تنتهجها مديرية الامن العام في مواكبة كل ماهو جديد ومتطور ومدى انعكاسه على تطوير بيئة العمل .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

و

ز

ت

الأكثر مشاهدة