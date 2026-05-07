افتتاح دورة تدريبية متخصصة حول دمج المنهجية الحقوقية والسياحة الدامجة في وزارة السياحة والآثار

الخميس، 07-05-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   افتتح أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردنية بالوكالة، محمد عبد المجيد المجالي، دورة تدريبية متخصصة استهدفت مدراء المديريات ورؤساء الأقسام، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر الإدارية، وتمكين القيادات من دمج المنهجية الحقوقية في قراراتهم، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الدورة ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات السياحية وترسيخ مفاهيم السياحة الدامجة، حيث أكد المجالي خلال الافتتاح أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل ركيزة أساسية في تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، مشددًا على أهمية بناء قدرات الكوادر بما يضمن تقديم خدمات شاملة ومراعية للجميع.

وتناولت الدورة عددًا من المحاور، أبرزها النهج الحقوقي في فهم الإعاقة، ومفاهيم السياحة الدامجة وأهميتها، إلى جانب مهارات التفاعل والإتيكيت مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدّمتها المدربة المعتمدة وعضو مجلس أمناء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رائدة أبو سمرة، وذلك ضمن خطة الوزارة وتمهيدًا لإطلاق استراتيجية السياحة الدامجة.
 
 


