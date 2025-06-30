افتتاح دورة "تربية النحل" بكفر سوم في إربد

الوكيل الإخباري- بدأت في جمعية كفرسوم الزراعية التعاونية لمنتجي الرمان بمحافظة اربد اليوم الاثنين، دورة تدريبية بعنوان "تربية النحل" بمشاركة عدد من سيدات المنطقة.

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وقال رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات، إن الدورة التي تستمر أربعة أيام تأتي ضمن أنشطة مشروع الاستثمار قصير الأمد ودعم التنمية الاجتماعية والحماية في المنطقة من خلال تعزيز الاقتصاد وتحسين فرص العمل ومصادر الدخل بالشراكة مع الشركات ذات الأثر على المجتمع الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الفنار.



وشارك في الدورة التي افتتح فعاليتها مدير مديرية الإقراض الزراعي في لواء بني كنانة خضير القرعان 20 سيدة.



وتضمن البرنامج التدريبي جوانب "نظرية وتطبيقية"، هدفت إلى تزويد المشاركات بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للعناية بالنحل وسبل تطوير مشروعات إنتاجية مستدامة في هذا المجال.



يشار الى أن هذه الدورة تأتي انسجاماً مع رؤية الجمعية التعاونية الهادفة إلى تمكين السيدات اقتصادياً وتعزيز دورهن في صناعة فرص العمل ضمن نهج تنموي شامل يركز على بناء الإنسان المنتج.