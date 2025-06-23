افتتاح دورة تعميق الهوية التعاونية وحوكمة التعاونيات

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، دورة تدريبية تستمر يومين، بعنوان "تعميق الهوية التعاونية وحوكمة التعاونيات"، بمشاركة 25 تعاونيا من محافظات إربد والكرك والمفرق.

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وأكد الشلبي بحضور مدير مشروع بذور لمنظمة (جيوفاني باولو) يوسف عبد الكريم، والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون الإنمائي، أهمية الشراكة القائمة بين المؤسسة التعاونية والمنظمة، في مجال تدريب التعاونيات، وأعضاء لجان الإدارة على مواضيع ذات علاقة في العمل التعاوني.