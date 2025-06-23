افتتاح دورة تعميق الهوية التعاونية وحوكمة التعاونيات

وأكد الشلبي بحضور مدير مشروع بذور لمنظمة (جيوفاني باولو) يوسف عبد الكريم، والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون الإنمائي، أهمية الشراكة القائمة بين المؤسسة التعاونية والمنظمة، في مجال تدريب التعاونيات، وأعضاء لجان الإدارة على مواضيع ذات علاقة في العمل التعاوني.
وقال، إن قانون التعاونيات لسنة 2025، الذي أقره مجلس الوزراء يعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية على صعيد إدارة التعاونيات، إضافة إلى رفع سوية الإدارة المالية والفنية فيها.
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