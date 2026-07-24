افتتاح سوق نعمة في بوليفارد العبدلي

09:03 م

الوكيل الإخباري- مندوبة عن سمو الأميرة تغريد محمد، رعت سمو الأميرة صالحة بنت عاصم، مساء أمس الخميس، افتتاح سوق نعمة، الذي تنظمه مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب في البوليفارد، بحضور عدد من الشركاء والداعمين وممثلي المؤسسات المحلية والدولية. اضافة اعلان





وقامت سموها بجولة داخل السوق للاطلاع على منتجات السيدات الحرفيات والأسر المنتجة المشاركة، رافقها مدير عام المؤسسة الدكتورة أغادير جويحان، ومدير الدائرة التجارية في البوليفارد عبدالله عصفور، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماريا ستافروبولو.



وأكدت جويحان، أن سوق نعمة يأتي انطلاقاً من رسالة المؤسسة في تمكين السيدات اقتصادياً، من خلال توفير منصة مستدامة لعرض وتسويق منتجاتهن، بما يسهم في تعزيز فرص الإنتاج، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية الأردنية، موضحة أن إقامة السوق جاءت بالشراكة مع البوليفارد، الذي قدم دعماً لاستضافة هذه المبادرة المجتمعية، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للحرفيات للوصول إلى جمهور أوسع ودعم مشاريعهن.



ويضم السوق مشاركات من سيدات حرفيات وأسر منتجة ومشاريع ريادية شبابية ونسائية منزلية من مختلف محافظات المملكة، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية والتراثية والغذائية، إلى جانب فعاليات ثقافية وترفيهية تستهدف مختلف أفراد الأسرة، ويستمر حتى 6 أيلول يوميا من الساعة 5 إلى 11 ليلا ، تأكيداً على أهمية دعم المنتجات الوطنية وتمكين المرأة وتعزيز التنمية المجتمعية.





