افتتاح طريق الحاويات الخلفي في العقبة لتعزيز حركة الشحن والسلامة المرورية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، الإثنين، طريق الحاويات الخلفي في مدينة العقبة، وذلك عقب استكمال أعمال الصيانة والتأهيل التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بهدف تعزيز انسيابية حركة الشحن وسلسل التزويد والإمداد بما يتواءم مع أعلى معايير السلامة المرورية.

وأكد المجالي أن طريق الحاويات الخلفي يمثل أحد أهم المحاور التشغيلية للاقتصاد في العقبة، كونه الرابط الرئيسي لحركة البضائع بين ميناء العقبة ومختلف المحافظات ما يجعله عنصرًا أساسيًا في كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية التدفق التجاري.



وأضاف أن تطوير ورفع جاهزية هذا الطريق يمثل أولوية استراتيجية ضمن رؤية السلطة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار بما ينعكس إيجابا في تقليل زمن النقل وخفض الكلف التشغيلية ويدعم كفاءة البنية التحتية المرتبطة بحركة الشحن والاستثمار ويعزز تنافسية العقبة كمركز لوجستي إقليمي في المنطقة.



وبدوره أكد العوايشة، حرص المحافظة على متابعة واقع البنية التحتية والخدمات المرتبطة بحركة الشحن وقطاع النقل بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة، لافتاً إلى أن مشروع صيانة الطريق الخلفي نُفذ بالتنسيق والتعاون مع الشركاء والجهات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة بما يخدم احتياجات المدينة ويحسن جودة الخدمات المقدمة في العقبة.



وبين مدير مديرية أشغال محافظة العقبة محمد الكساسبة أن أعمال الصيانة شملت إعادة تأهيل أجزاء متضررة من الطريق ومعالجة البنية التحتية وتحسين عناصر السلامة المرورية، لافتًا إلى أن كوادر وزارة الأشغال عملت على إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة لضمان إعادة فتح الطريق أمام حركة السير بأسرع وقت ممكن.