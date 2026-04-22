افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية

وقالت إدارة المستشفى في بيان اليوم الأربعاء، إن عيادة الأسنان الجديدة مخصصة لعلاج الأطفال حتى عمر 12عاما، لافتة الى ان افتتاح العيادة جاء، ضمن خطتها المستمرة لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين في البادية الشمالية.
وأضافت، إن عيادة الأسنان التي تم افتتاحها تمتاز ببيئة مهيأة ومريحة للأطفال ومزودة بكوادر طبية متخصصة بطب أسنان الأطفال وتحوي أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، إضافة الى خدمات وقائية وعلاجية متكاملة و خدمات متخصصة تهدف إلى تعزيز صحة الفم والأسنان منذ الصغر، لافتة الى ان العيادات تستقبل مراجعيها خلال أوقات الدوام الرسمي يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.
عاجل الجيش لسكان ياجوز: لا تقلقوا تفجير مقطع صخري فقط
بلدية المفرق الكبرى تباشر مشروع فتح وتعبيد شوارع بكلفة 220 ألف دينار
الفايز: خطاب الكراهية يستهدف النسيج الاجتماعي الأردني
الحيصة: وقف الآبار المخالفة في سوريا يعزز استدامة مياه اليرموك
اجتماع تنسيقي في معان يبحث الاستعدادات لموسم الحج
الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين مهمة كما وردت من النواب
إسقاط بالونات محملة بالمخدرات في المنطقة العسكرية الشرقية
البدور: الأطباء المقيمين هم الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع الصحي