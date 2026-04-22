الأربعاء 2026-04-22 01:43 م

افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية

افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية
افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية
 
الأربعاء، 22-04-2026 01:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مستشفى البادية الشمالية الحكومي عن افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال.اضافة اعلان


وقالت إدارة المستشفى في بيان اليوم الأربعاء، إن عيادة الأسنان الجديدة مخصصة لعلاج الأطفال حتى عمر 12عاما، لافتة الى ان افتتاح العيادة جاء، ضمن خطتها المستمرة لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين في البادية الشمالية.

وأضافت، إن عيادة الأسنان التي تم افتتاحها تمتاز ببيئة مهيأة ومريحة للأطفال ومزودة بكوادر طبية متخصصة بطب أسنان الأطفال وتحوي أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، إضافة الى خدمات وقائية وعلاجية متكاملة و خدمات متخصصة تهدف إلى تعزيز صحة الفم والأسنان منذ الصغر، لافتة الى ان العيادات تستقبل مراجعيها خلال أوقات الدوام الرسمي يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.
 
 


افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية

أخبار محلية افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية

