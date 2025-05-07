افتتاح عيادة متخصصة لتثبيت القرنية المخروطية بمستشفى الأميرة بسمة

وثمن الشهابات الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والفنية، مؤكدًا أن المستشفى مستمر في تطوير خدماته التخصصية رغم الضغط الهائل على أقسامه المختلفة.
وأكدت رئيسة قسم العيون في المستشفى الدكتورة نسرين المخادمة، بحضور رئيس قسم العيادات الخارجية الدكتور يوسف الشياب، أن افتتاح هذه العيادة يُعد إنجازًا مهمًا لقسم العيون خاصة،
بدورها، أشارت استشارية القرنية الدكتورة وداد دولات، إلى أن علاج تثبيت القرنية يُعد من أحدث الأساليب الطبية المعتمدة عالميًا، والذي يهدف إلى وقف تطور مرض القرنية المخروطية الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يُعالج مبكرًا.
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