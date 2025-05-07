الأربعاء 2025-05-07 06:53 م
 

افتتاح عيادة متخصصة لتثبيت القرنية المخروطية بمستشفى الأميرة بسمة

مستشفى الأميرة بسمة
مستشفى الأميرة بسمة
 
الأربعاء، 07-05-2025 06:33 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الدكتور إبراهيم الشهابات، اليوم الأربعاء، عيادة متخصصة لتثبيت القرنية المخروطية في مبنى العيادات الخارجية.

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وثمن الشهابات الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والفنية، مؤكدًا أن المستشفى مستمر في تطوير خدماته التخصصية رغم الضغط الهائل على أقسامه المختلفة.


وأكدت رئيسة قسم العيون في المستشفى الدكتورة نسرين المخادمة، بحضور رئيس قسم العيادات الخارجية الدكتور يوسف الشياب، أن افتتاح هذه العيادة يُعد إنجازًا مهمًا لقسم العيون خاصة،

ولمستشفى الأميرة بسمة ووزارة الصحة عامة، حيث يُسهم في تقليل التحويلات إلى مستشفيات خارجية وتوفير الوقت والجهد على المرضى.


بدورها، أشارت استشارية القرنية الدكتورة وداد دولات، إلى أن علاج تثبيت القرنية يُعد من أحدث الأساليب الطبية المعتمدة عالميًا، والذي يهدف إلى وقف تطور مرض القرنية المخروطية الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يُعالج مبكرًا.

 
gnews

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