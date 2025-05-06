افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق في جامعة آل البيت

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، التي رعت الافتتاح مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن المؤتمر الذي يتميز بمشاركة دولية رفيعة يعد منصة مهمة للحوار الأكاديمي والقانوني ويعكس أهمية التلاقي العلمي والبحثي حول الذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيا التي باتت تشكل ركيزة أساسية لبناء المستقبل.
وأضافت أن ذلك يستدعي تكثيف الجهود لوضع أطر قانونية وتشريعية تواكب هذا التطور المتسارع وبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى جهود الحكومة في تبني مشاريع الذكاء الاصطناعي واستهداف المؤسسات الحكومية لرفع الوعي به.
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