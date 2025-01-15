افتتاح فعاليات دورة ميلاد القائد الرياضية في العقبة

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات دورة ميلاد القائد الرياضية الحادية والعشرين، في مدينة العقبة، برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.

اضافة اعلان



وتُقام هذه الدورة السنوية بتنظيم من وزارة التربية والتعليم، وباستضافة من نادي معلمي محافظة معان، احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.