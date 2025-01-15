افتتاح فعاليات دورة ميلاد القائد الرياضية في العقبة

وتُقام هذه الدورة السنوية بتنظيم من وزارة التربية والتعليم، وباستضافة من نادي معلمي محافظة معان، احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتستمر الفعاليات حتى يوم السبت المقبل، وتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، منها: الكرة الشاطئية، الشطرنج، البلياردو، كرة الطاولة، السباحة، ألعاب القوى، سباقات الجري، الريشة الطائرة، ونهائي خماسي كرة القدم، بمشاركة نحو 600 معلم يمثلون 12 ناديًا للمعلمين من مختلف أنحاء المملكة.
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