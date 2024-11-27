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افتتاح فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
الأربعاء، 27-11-2024 06:11 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي الثاني، بمشاركة خبراء ومتخصصين عرب ودوليين.

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وأكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر فرصة قيمة للمهندسين والباحثين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والعمل المشترك، مشيرا إلى أهمية الهندسة الطبية الحيوية في تحسين مؤسسات الرعاية الصحية خاصة في تعزيز المعايير الهندسية التي تساهم في تحسين الصحة العامة.


وأوضح أن المؤتمر يعكس دور الأردن الرائد في التقدم الطبي والعلمي، لا سيما في مجال الهندسة الطبية، مشيرا إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي السريع بما ينعكس إيجابا على صحة المرضى من خلال تحسين التشخيص وزيادة دقته.

 
gnews

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