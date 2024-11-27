افتتاح فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي

الوكيل الإخباري- افتتحت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي الثاني، بمشاركة خبراء ومتخصصين عرب ودوليين.

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وأكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر فرصة قيمة للمهندسين والباحثين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والعمل المشترك، مشيرا إلى أهمية الهندسة الطبية الحيوية في تحسين مؤسسات الرعاية الصحية خاصة في تعزيز المعايير الهندسية التي تساهم في تحسين الصحة العامة.