افتتاح فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق

الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق، في دورته الثانية والعشرين، في معرض عمان الدولي للسيارات.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، عبد الفتاح الكايد، الذي افتتح فعاليات المهرجان مندوباً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، أهمية القطاع الصناعي المحلي في تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.



ويضم المهرجان، الذي تنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)"، ويستمر لعشرة أيام، شركات صناعية محلية وأخرى من السعودية وفلسطين وإيران وباكستان ومصر. ويعرض المشاركون منتجات من الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والإكسسوارات والصناعات البلاستيكية والمنظفات والتحف والهدايا.



وقال مدير عام "ابكو"، رائد أبو سعدة، إن المهرجان يعد من أهم فعاليات التسوق والترفيه التي تقام محلياً، كونه يتيح الفرصة لضيوف المملكة من العرب والمغتربين الأردنيين والمقيمين للاطلاع على ما حققته الصناعة المحلية من تطور وازدهار وتنافسية عالية.