افتتاح قاعة "فرسان المستقبل" في صرح الشهيد

وتعتمد القاعة الجديدة على مواد فيلمية متقدمة قائمة على تقنيات الرسوم المتحركة (الأنيميشن)، تم إنتاجها من قبل مديرية الإعلام العسكري لتجسيد المعارك والبطولات التاريخية التي خاضها الجيش العربي.
وتسعى القاعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها إعادة رسم خطط المعارك، وتحركات الجنود، وبطولات الشهداء في الميدان بأسلوب بصري دقيق ومؤثر، وتحويل أحداث المعارك الكبرى والمعقدة إلى قصص مرئية مشوقة يسهل على الأطفال والشباب استيعابها وفهم أبعادها الاستراتيجية. وتقديم تجربة عرض تدمج بين الصوت والصورة وبيئة الجلوس الذكية لتعيش الأجيال الناشئة تفاصيل التضحيات الوطنية لحظة بلحظة.
ومن الناحية الفنية، تم تصميم القاعة وفق أعلى المعايير الحديثة، حيث زُوّدت بمقاعد ذكية ومريحة موزعة هندسياً لضمان رؤية واضحة من جميع الزوايا، إضافة إلى أنظمة صوتية وبصرية متقدمة وعزل صوتي متكامل وأنظمة صوت محيطية تضمن اندماج الزائر مع التأثيرات الصوتية للمعارك والوثائقيات المعروضة.
وتأتي قاعة "فرسان المستقبل" كجسر معرفي يربط بين أصالة التاريخ وأدوات المستقبل، مستهدفة توثيق مسيرة التضحية الأردنية منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى وحتى يومنا هذا تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ويشكل هذا التحديث استجابة مباشرة لقفزة أعداد رواد الصرح، والذين قارب عددهم العام الماضي حاجز الـ100 ألف زائر حيث تسعى إدارة الصرح من خلال تنويع مصادر المعرفة والاعتماد على أفلام الأنيميشن إلى غرس القيم الوطنية، وتعميق الهوية، وترسيخ روح الانتماء لدى الزوار من مختلف الأجيال، ولا سيما فئة الأطفال والطلاب الذين تستهدفهم القاعة باسمها ورسالتها.
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