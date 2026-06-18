افتتاح قاعة "فرسان المستقبل" في صرح الشهيد

الوكيل الإخباري - في إطار التطوير المستمر لمرافق صرح الشهيد التعليمية والتثقيفية، تم استحداث قاعة عرض مرئي متكاملة جديدة تحمل اسم "قاعة فرسان المستقبل"، جرى تجهيزها بسعة (28) مقعداً وزعت هندسياً لتوفر رؤية واضحة ومباشرة لشاشات العرض من كافة الزوايا، لتشكّل إضافة نوعية في تحديث وسائل العرض التاريخي باستخدام التكنولوجيا المعاصرة.



وتعتمد القاعة الجديدة على مواد فيلمية متقدمة قائمة على تقنيات الرسوم المتحركة (الأنيميشن)، تم إنتاجها من قبل مديرية الإعلام العسكري لتجسيد المعارك والبطولات التاريخية التي خاضها الجيش العربي.



وتسعى القاعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها إعادة رسم خطط المعارك، وتحركات الجنود، وبطولات الشهداء في الميدان بأسلوب بصري دقيق ومؤثر، وتحويل أحداث المعارك الكبرى والمعقدة إلى قصص مرئية مشوقة يسهل على الأطفال والشباب استيعابها وفهم أبعادها الاستراتيجية. وتقديم تجربة عرض تدمج بين الصوت والصورة وبيئة الجلوس الذكية لتعيش الأجيال الناشئة تفاصيل التضحيات الوطنية لحظة بلحظة.



ومن الناحية الفنية، تم تصميم القاعة وفق أعلى المعايير الحديثة، حيث زُوّدت بمقاعد ذكية ومريحة موزعة هندسياً لضمان رؤية واضحة من جميع الزوايا، إضافة إلى أنظمة صوتية وبصرية متقدمة وعزل صوتي متكامل وأنظمة صوت محيطية تضمن اندماج الزائر مع التأثيرات الصوتية للمعارك والوثائقيات المعروضة.

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