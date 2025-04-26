افتتاح مؤتمر اللغة الإنجليزية في تربية الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع مكتب إقليم اللغة الإنجليزية في السفارة الأميركية في عمان، اليوم السبت، مؤتمر اللغة الإنجليزية بمشاركة معلمين من مدارس المديرية.

اضافة اعلان



وأكدت مديرة الشؤون التعليمية بالمديرية الدكتور لبنى الشاويش، خلال افتتاح المؤتمر بمدرسة المشارع الثانوية للبنات، أهمية المؤتمر وورشاته التدريبية في رفع كفاءة الكادر التربوي وتطوير المهارات التعليمية لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية ما ينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية في مدارس المديرية.



وتخلل المؤتمر تنفيذ ورشات عمل تدريبية قدمها فريق متخصص من مكتب إقليم اللغة الإنجليزية في السفارة الأمريكية، ركزت على أسس تطوير مهارات معلمي اللغة الإنجليزية وتعريفهم بأحدث الأساليب والبرامج التعليمية، إضافة إلى عرض أبرز التجارب والأنشطة التربوية.