افتتاح مبادرات ومعارض طلابية لتجميل مدخل مدينة الكرك

وقال المجالي، إن افتتاح المبادرات يأتي ضمن إطلاق مبادرة " الكرك في عيوننا"، والتي أطلقتها مدرسة أروى بنت عبد المطلب الثانوية الشاملة للبنات، بحضور مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، والمدير التنفيذي لبلدية الكرك المهندسة ساجدة الرهايفة ، وعضو مجلس اللامركزية علي الضمور وعدد من رؤساء وأعضاء الأقسام في مديرية التربية وحشد من أفراد المجتمع المحلي.
وأعرب عن تقديره لجميع القائمين على تنظيم هذه الفعاليات من مديرة المدرسة الدكتورة خولة البطوش، والهيئتين الإدارية والتدريسية على جهودهم المتواصلة في دعم الإبداع الطلابي .
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
-
اختتام فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية" في إربد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري
-
مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة المهندسين الأردنيين
-
الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة
-
نقابة الصحفيين تُجرى قرعة بعثة الحج
-
دوار جديد على مثلث هام- ناطفة في إربد لتنظيم حركة السير
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة إدبيان في ناعور