افتتاح مبادرات ومعارض طلابية لتجميل مدخل مدينة الكرك

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك، سامر المجالي، اليوم الأحد، في مدرسة أروى بنت عبد المطلب الثانوية الشاملة للبنات مجموعة من المبادرات والمعارض المدرسية، التي تهدف إلى تجميل مدخل المدينة من خلال لوحات ورسومات فنية تعبّر عن تاريخ الكرك وتراثها، وتُضفي طابعاً جمالياً يعكس هوية المكان.

اضافة اعلان



وقال المجالي، إن افتتاح المبادرات يأتي ضمن إطلاق مبادرة " الكرك في عيوننا"، والتي أطلقتها مدرسة أروى بنت عبد المطلب الثانوية الشاملة للبنات، بحضور مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، والمدير التنفيذي لبلدية الكرك المهندسة ساجدة الرهايفة ، وعضو مجلس اللامركزية علي الضمور وعدد من رؤساء وأعضاء الأقسام في مديرية التربية وحشد من أفراد المجتمع المحلي.