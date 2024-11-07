 
الخميس 2024-11-07 03:53 م
 

افتتاح مبنى الثروة الحيوانية ومديرية زراعة المعراض في جرش

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
الخميس، 07-11-2024 03:44 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، مبنى الثروة الحيوانية التابع لمديرية زراعة محافظة جرش، ومديرية زراعة لواء المعراض، بحضور محافظ جرش فراس الفاعور وعدد من نواب المحافظة.

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وقال الحنيفات، إن الوزارة مستمرة بالتواصل والتنسيق مع الاتحادات والإدارة المحلية والمزارعين لتقديم الخدمة بالجودة والوقت المناسب وجعل دور مديرية الزراعة والإدارات الفنية أكثر فاعلية ومتابعة سير الخدمات للقطاع بشكل دائم.


وأضاف أن استحداث "زراعة المعراض" يأتي لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة.


من جهته، أشار مدير زراعة جرش فايز الخوالدة، إلى أن المديرية وثّقت نحو 2850 حيازة زراعية في المحافظة، مبينا أنه سيتم العام المقبل تقديم 81 خدمة إلكترونية في قسم الثروة الحيوانية ليتم بعد ذلك تقديم جميع الخدمات إلكترونيا.


وأضاف أن المديرية أنشأت حوالي 243 بئرا في المحافظة والعديد من المشاريع مثل قنوات الري والمطابخ الإنتاجية ومعامل الألبان، وأعدت خارطة زراعية تهدف إلى بناء قاعدة معلومات زراعية للمحافظة للحيازات الزراعية تضم أراضي المحافظة وتشمل مساحة الأراضي ومزارع الدواجن والحراج المملوك والمشاتل والأنشطة الزراعية كافة.


بدوره، بين القائم بأعمال مديرية زراعة المعراض، فراس الهويدي، أن المديرية المستحدثة تضم شعب: الإدارية، والثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والإرشاد الزراعي، والحراج، والمراعي، والحصاد المائي، والمشاريع، والتنمية الريفية، وتمكين المرأة، إضافة إلى شعبة التسويق والمعلومات الزراعية.


وفي نهاية حفل الافتتاح، تم إطلاق مبادرة (معراض مثمر)، التي تهدف إلى توزيع ألف عقلة تين وعنب ورمان على مزارعي المنطقة، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع حديقة سمو ولي العهد الأمير الحسين، للنباتات الطبية والعطرية.

 
gnews

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