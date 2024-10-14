افتتاح مبنى سكني جديد على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

ويضم المبنى الذي أنشئ حديثاً منامات ومرافق إدارية وصحية صممت وفق أحدث المواصفات والمعايير الهندسية لتوفير أقصى سبل الراحة لمرتبات حرس الحدود، مما يسهم في تعزيز أدائهم ورفع كفاءتهم في تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة.
ويأتي إنشاء المبنى وتجهيزه ضمن خطط التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لتشكيلاتها ووحداتها بشكل دوري ومبرمج.
حضر الافتتاح عدد من قادة التشكيلات والوحدات في المنطقة العسكرية الشمالية.
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