افتتاح مبنى سكني جديد على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

الوكيل الإخباري- افتتحت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الإثنين، مبنى إداري جديد تابع لإحدى وحدات لواء حرس الحدود/2، وذلك بهدف توفير أفضل سبل الرعاية لمرتبات حرس الحدود، بحضور قائد المنطقة.

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ويضم المبنى الذي أنشئ حديثاً منامات ومرافق إدارية وصحية صممت وفق أحدث المواصفات والمعايير الهندسية لتوفير أقصى سبل الراحة لمرتبات حرس الحدود، مما يسهم في تعزيز أدائهم ورفع كفاءتهم في تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة.



ويأتي إنشاء المبنى وتجهيزه ضمن خطط التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لتشكيلاتها ووحداتها بشكل دوري ومبرمج.