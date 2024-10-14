 
الإثنين 2024-10-14 11:31 م
 
 

افتتاح مبنى سكني جديد على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 14-10-2024 11:14 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الإثنين، مبنى إداري جديد تابع لإحدى وحدات لواء حرس الحدود/2، وذلك بهدف توفير أفضل سبل الرعاية لمرتبات حرس الحدود، بحضور قائد المنطقة. 

اضافة اعلان


ويضم المبنى الذي أنشئ حديثاً منامات ومرافق إدارية وصحية صممت وفق أحدث المواصفات والمعايير الهندسية لتوفير أقصى سبل الراحة لمرتبات حرس الحدود، مما يسهم في تعزيز أدائهم ورفع كفاءتهم في تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة.


ويأتي إنشاء المبنى وتجهيزه ضمن خطط التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لتشكيلاتها ووحداتها بشكل دوري ومبرمج.


حضر الافتتاح عدد من قادة التشكيلات والوحدات في المنطقة العسكرية الشمالية.

 
gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية افتتاح مبنى سكني جديد على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

جيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان

عربي ودولي إعلام عبري: إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع في لبنان

يوآف غالانت

فلسطين غالانت: لا توجد صفقة تلوح في الأفق مع حماس

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس طقس خريفي الثلاثاء وتنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات

مجلس الأمن

عربي ودولي جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن لبنان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن

أمانة عمان تميز رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بالباص السريع باللون العنابي

أخبار محلية إشارات الباص السريع الضوئية بالعنابي

قصف الاحتلال على غزة - أرشيفية

فلسطين 8 شهداء بقصف إسرائيلي قرب مفترق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة



 


الأكثر مشاهدة