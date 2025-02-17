افتتاح مبنى مدرسة الشهيد محمد العزام في لواء الوسطية

وقال الخصاونة أن استحداث هذه المدرسة يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في توسيع البيئة التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس، بما يضمن توفير بيئة دراسية متكاملة وآمنة للطلبة.
وأشار إلى أن المبنى الجديد مجهز بمرافق وقاعات دراسية تتناسب مع احتياجات الطلبة، ما يسهم في تحسين جودة التعليم وتخفيف الاكتظاظ في المدارس المجاورة، مشيدا بجهود بلدية الوسطية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع .
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