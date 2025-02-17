افتتاح مبنى مدرسة الشهيد محمد العزام في لواء الوسطية

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة اليوم الاثنين، مبنى مدرسة الشهيد محمد العزام الأساسية المختلطة.

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وقال الخصاونة أن استحداث هذه المدرسة يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في توسيع البيئة التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس، بما يضمن توفير بيئة دراسية متكاملة وآمنة للطلبة.