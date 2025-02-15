افتتاح متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد

وقال المدير التنفيذي للزراعة في أمانة عمان المهندس معين زريقات، إن مساحة المتنزه تبلغ 44 دونما يشمل منطقة مخصصة للعائلات وملعب كرة قدم خماسي، وملعبا للأطفال ومسارات مخصصة لممارسة رياضة المشي، مشيرا إلى أنه تم زراعة المتنزه بـ3000 شجرة مع نظام للري، ومضاء بنظام الطاقة الشمسية.
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