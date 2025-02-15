افتتاح متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم السبت، بمناسبة عيد جلالة الملك عبدالله الثاني، متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد، بحضور نائبه محمد رسمي القيسي وعضو اللجنة المحلية لمنطقة أحد يوسف الجرابعة وعدد من المدراء المعنيين وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

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