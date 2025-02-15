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افتتاح متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
السبت، 15-02-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   افتتح أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم السبت، بمناسبة عيد جلالة الملك عبدالله الثاني، متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد، بحضور نائبه محمد رسمي القيسي وعضو اللجنة المحلية لمنطقة أحد يوسف الجرابعة وعدد من المدراء المعنيين وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

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وقال المدير التنفيذي للزراعة في أمانة عمان المهندس معين زريقات، إن مساحة المتنزه تبلغ 44 دونما يشمل منطقة مخصصة للعائلات وملعب كرة قدم خماسي، وملعبا للأطفال ومسارات مخصصة لممارسة رياضة المشي، مشيرا إلى أنه تم زراعة المتنزه بـ3000 شجرة مع نظام للري، ومضاء بنظام الطاقة الشمسية.

 
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