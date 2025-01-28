افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب خدمات المشتركين في الكرك

وخلال الافتتاح ثمن السعايدة سعي شركة توزيع الكهرباء لإيصال خدماتها إلى كافة مناطق امتيازها دون الحاجة لمراجعة مراكز الشركة الرئيسية عبر افتتاح عدد من مكاتب خدمات المشتركين الجديدة وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين واختصار الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم.
وحثّ السعايدة الشركة لتكثيف حملات التوعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة للاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية وتقديم إرشادات من شأنها المساهمة في استخدام الوسائل الأعلى كفاءة وتجنب ارتفاع الفواتير في حال زيادة كميات الاستهلاك نتيجة الظروف الجوية السائدة، واستكمال تنفيذ مشروع العدادات الذكية واستبدال جميع العدادات القديمة ضمن منطقة امتيازها قبل نهاية العام الحالي تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي.
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