افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب خدمات المشتركين في الكرك

الوكيل الإخباري- رعى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أمس الاثنين، افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب جديد لخدمات المشتركين في منطقة الثنية بمحافظة الكرك ضمن منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء، وبحضور مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان وعدد من المدراء والكوادر المختصة من الهيئة والشركة.



وخلال الافتتاح ثمن السعايدة سعي شركة توزيع الكهرباء لإيصال خدماتها إلى كافة مناطق امتيازها دون الحاجة لمراجعة مراكز الشركة الرئيسية عبر افتتاح عدد من مكاتب خدمات المشتركين الجديدة وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين واختصار الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم.

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