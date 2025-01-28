 
الثلاثاء 2025-01-28 10:37 ص
 

افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب خدمات المشتركين في الكرك

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جانب من الافتتاح
الثلاثاء، 28-01-2025 09:11 ص

الوكيل الإخباري- رعى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أمس الاثنين، افتتاح محطة مفاتيح القطرانة ومكتب جديد لخدمات المشتركين في منطقة الثنية بمحافظة الكرك ضمن منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء، وبحضور مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان وعدد من المدراء والكوادر المختصة من الهيئة والشركة. 

وخلال الافتتاح ثمن السعايدة سعي شركة توزيع الكهرباء لإيصال خدماتها إلى كافة مناطق امتيازها دون الحاجة لمراجعة مراكز الشركة الرئيسية عبر افتتاح عدد من مكاتب خدمات المشتركين الجديدة وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين واختصار الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم.

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ودعا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير وتحسين آليات العمل وتبسيط الإجراءات لضمان تزويد المواطنين بالخدمة والتعامل الفوري مع أي استفسارات أو شكاوى ومعالجتها بالسرعة الممكنة. 

وحثّ السعايدة الشركة لتكثيف حملات التوعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة للاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية وتقديم إرشادات من شأنها المساهمة في استخدام الوسائل الأعلى كفاءة وتجنب ارتفاع الفواتير في حال زيادة كميات الاستهلاك نتيجة الظروف الجوية السائدة، واستكمال تنفيذ مشروع العدادات الذكية واستبدال جميع العدادات القديمة ضمن منطقة امتيازها قبل نهاية العام الحالي تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي.

 
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