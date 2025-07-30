افتتاح مدرسة المزارعين الحقلية في لواء البترا

جاء ذلك ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، والممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والمنفذ من قبل "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واستعرضت رئيسة قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة البترا، المهندسة أسيل الهباهبة، أهداف المدرسة الزراعية الجديدة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تمكين المزارعين من خلال التدريب العملي على ممارسات زراعية مستدامة، وأساليب فعّالة في استخدام المياه، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
وعلى هامش الافتتاح، احتفلت جمعية سيدات الأنباط بمرور 25 عاماً على تأسيسها، حيث استعرضت مشاريعها الريادية في مجال تمكين المرأة.
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