افتتاح مدرسة جديدة في لواء المزار الشمالي

الوكيل الإخباري- -افتتح مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي ناصر المصري، اليوم الأحد، مدرسة جحفية الأساسية المختلطة في لواء المزار الشمالي، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

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