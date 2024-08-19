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افتتاح مدرسة جديدة في لواء المزار الشمالي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 19-08-2024 12:41 ص

الوكيل الإخباري-   -افتتح مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي ناصر المصري، اليوم الأحد، مدرسة جحفية الأساسية المختلطة في لواء المزار الشمالي، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

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وعبر المصري في تصريح ل(بترا) اليوم الأحد، عن اعتزازه بهذا الصرح التربوي الجديد، الذي تم تجهيزه بالكامل خلال الشهر الماضي ليواكب المنظومة التعليمية الجديدة واستعدادًا لاستقبال الطلبة، مشيرًا إلى أن المبنى مكون من طابقين ويضم 5 غرف صفية تستوعب 123 طالبًا وطالبة من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الأساسية.

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