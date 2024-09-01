افتتاح مدرسة سويمة الأساسية المختلطة بالشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري- افتتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، مبنى مدرسة سويمة الأساسية المختلطة "هيئة الأعمال الخيرية العالمية"، التي جاءت بتبرع من هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية وبالتنسيق مع مجلس الوقف التعليمي. اضافة اعلان





وحضر الافتتاح أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، مندوبة عن وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس أمناء الهيئة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي مندوبا عن سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في الأردن المستشار حمد المطروشي، ومتصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور صقر الدروع، وأمين عام هيئة الأعمال الخيرية العالمية الدكتور خالد الخاجه، ومدير مكتب الهيئة في الأردن رائد أبو علفه.



وقالت الشخاترة إن هذا الصرح العلمي الجديد يضاف إلى صروح العلم والبناء في الأردن، معربة عن شكر الوزارة لدولة الإمارات الشقيقة ممثلة بهيئة الأعمال الخيرية العالمية على تبرعها السخي، وإنشائها هذه المدرسة.



وثمنت هذه الشراكة، آملة بالمزيد من التعاون في هذا المجال بين البلدين، بما يسهم بتحقيق بيئة آمنة ومناسبة تضمن للطلبة لحصولهم على التعليم بأفضل الأساليب الممكنة.