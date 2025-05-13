افتتاح مدرستين جديدتين في قصبة إربد

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الوكيل الإخباري- افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، مدرستين جديدتين في منطقتي حكما وحوارة، التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، بتمويل من بنك الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





وثمّن الدكتور محافظة، في كلمته خلال حفل افتتاح مدرستي أم كلثوم الثانوية للبنات، وماريا القبطية الأساسية للبنات، بحضور وفد من بنك الإنماء الألماني، ومحافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية إربد نبيل الكوفحي، وعدد من وجهاء المجتمع المحلي والكادر التربوي، جهود جميع الجهات لإنجاز جميع مدارس المشروع، والتي تسهم في إثراء معرفة الطلبة وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة.



وجاء إنشاء المدرستين بهدف التخلص من المدارس المستأجرة ودوام الفترتين، والتخفيف من ازدحام الطلبة في منطقتي حكما وحوارة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المدرستين وفق أحدث التصاميم الهندسية والتقنية، وبإشراف مباشر من قبل بنك الإنماء الألماني.



ويبلغ عدد الطلبة في مدرسة أم كلثوم 540 طالبًا وطالبة من الجنسية الأردنية والسورية، وتحتوي على 17 غرفة صفية تبدأ من الروضة إلى الثاني الثانوي، فيما يبلغ عدد طلبة مدرسة ماريا القبطية 690 طالبًا وطالبة من جنسيات مختلفة، وتحتوي على 24 غرفة صفية من الروضة إلى الثاني الثانوي.