افتتاح مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة

الوكيل الإخباري- مندوباً عن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، افتتح وزير دولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، اليوم الخميس، مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك ضمن غمرة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.



ويأتي افتتاح المركز تجسيداً لالتزام الحكومة بتنفيذ الرؤى الملكية السامية وتطبيق مضامين خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية للأعوام 2023–2027، والتي أكدت على أهمية اعتماد الكفايات الوظيفية كأساس لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.



ويُعد المركز من أبرز الإنجازات الوطنية في مجال تطوير الموارد البشرية، حيث يهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في مختلف عمليات إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك الاستقطاب والترقية، من خلال توفير خدمات تقييم الكفايات باستخدام أدوات علمية متقدمة تشمل محاكاة للاختبارات المعرفية والمهام الوظيفية والاختبارات النفسية والمقابلات المنظمة، والتمارين الجماعية.



كما يقدم المركز برامج تأهيلية وشهادات معتمدة لاعتماد المقيمين، إلى جانب توفير الدعم الفني للمؤسسات التي ترغب في تبني هذا النموذج، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الاختيار والتطور الوظيفي في القطاع العام.



وقال وزير دولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، عند افتتاح المركز اليوم، إن الحكومة تؤمن بأن رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي للتحديث الإداري، مشيراً إلى أن المركز سيكون مرجعية لتقييم القدرات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وسيشكل نقطة تحول لتعزيز ثقافة الاستقطاب القائم على الجدارة والإنصاف والتميز المؤسسي.



من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن المركز يشكل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية، إذ يعتمد على تقييم علمي دقيق لقدرات ومهارات المستفيدين، سواء لأغراض التعيين أو الاستقطاب أو التطور الوظيفي، ما سينعكس إيجاباً على أداء الدوائر الحكومية، ويعزز من نزاهة وشفافية التعيينات في القطاع العام.



وأشار النهار إلى أن المركز يتمتع ببنية تحتية متقدمة ومعدات وتجهيزات مطابقة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث يتمتع بقدرة استيعابية تتجاوز 2000 مرشح يومياً، وبمعدل سنوي يصل إلى أكثر من 235 ألف مرشح، موزعين على خمس قاعات تحتوي على 800 محطة اختبار.



وقد تم تزويد المركز بأحدث التقنيات الرقمية لضمان دقة التقييم وعدالته، من ضمنها نظام إلكتروني ذكي بمواصفات عالمية يُعرض من خلاله الاختبار بشكل عشوائي على شاشة واحدة، ويتيح الإجابة بطريقة متسلسلة مع تسجيل كل تفاصيل الاختبار، بما في ذلك توقيت الإجابات وزمن الاستجابة وتوليد النتائج فور الانتهاء، مما يعزز الشفافية ويمنح تجربة متكاملة للمرشحين.



وشملت جولة أبو صعيليك الاطلاع على قاعات ومرافق المركز، والتي تتيح إمكانية إجراء اختبارات وظيفية متنوعة في الوقت نفسه وعلى الشبكة ذاتها، بما يعكس مستوى الجاهزية التقنية المتقدمة.



وتم خلال الجولة استعراض منظومة المراقبة التي تضم كاميرات صوت وصورة تغطي جميع القاعات، إلى جانب غرفة تحكم مركزية تشرف على سير عملية التقييم وتضمن تحقيق معايير النزاهة والشفافية.

كما تم تخصيص مرافق ملائمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء اختباراتهم بسهولة، بدعم من فريق فني مدرب، جاهز للتعامل مع أي خلل تقني خلال دقيقة واحدة فقط.

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