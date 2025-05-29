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افتتاح مركز دفاع مدني المتخصص في العقبة

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جانب من الافتتاح
 
الخميس، 29-05-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، مركز دفاع مدني العقبة المتخصص، بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79.

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وأكد الفراية خلال حفل الافتتاح الذي حضره مدراء وممثلو الشركات والمؤسسات الوطنية التي ساهمت في إنشاء المشروع، أهمية توحيد وتكاتف الجهود الوطنية بكافة مؤسساتها لترجمة الرؤى الملكية السامية، الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية والإنسانية الشاملة، المقدمة للمواطن والداعمة بذات الوقت للاقتصاد الوطني، من خلال بناء منظومة حماية مدنية متكاملة، تضمن استمرارية هذه الخدمات وفق خطط واستراتيجيات مدروسة ومتكاملة.


وأشاد بالإجراءات التي تنتهجها مديرية الأمن العام للنهوض بمستوى خدماتها الأمنية والإنسانية الشاملة، مشيرا إلى مراعاتها للطبيعة الجغرافية والسكانية المتنوعة في مدن ومحافظات المملكة، وسعيها الدائم لتوفير منظومة حماية مدنية ذات كفاءة عالية، خصوصا في مجالات الاستجابة للطوارئ والأزمات، مستندة إلى مقومات فنية وتكنولوجية متقدمة تراعي حاجة المنطقة وطبيعتها.


من جهته، أكد المعايطة أن افتتاح مركز دفاع مدني العقبة المتخصص يأتي في إطار النهج التشاركي والتطويري الاحترافي الذي تتبعه مديرية الأمن العام، وحرصها على تلبية الاحتياجات الأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وفق أرقى المعايير الدولية وتحفيز الاقتصاد ومراعاة احتياجات الشركات والمؤسسات الوطنية والمستثمرين.


وبين المعايطة أن المركز الجديد أخذ في اعتباره الطبيعة البيئية والجغرافية والاقتصادية الخاصة بمدينة العقبة، بما يعزز من مستويات الأمن والسلامة العامة، ويدعم مختلف المنشآت الاقتصادية والسياحية والصناعية فيها.


وأضاف أن المركز سيسهم في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، إضافة إلى خدمات الإنقاذ المائي والتعامل مع المواد الخطرة، ضمن زمن استجابة قياسي ومن مكان واحد.


وقال المعايطة إن المركز المتخصص يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة العامة، ويسهم بشكل مباشر في دعم البيئة الاستثمارية والسياحية في المدينة، مؤكدا أن العقبة ستبقى بفضل هذه الجهود نموذجا متقدما لواحة الأمن والتنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.


وعرض رئيس المركز خلال الحفل أبرز الخطط التشغيلية وآليات العمل، وأحدث المعدات والآليات المتطورة المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإطفاء والتعامل مع الكوارث والحوادث الطارئة.

 
gnews

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