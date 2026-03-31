افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء

الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأميرة غيداء طلال، تم اليوم الثلاثاء، افتتاح مستودعين طبيين مَركزيَيْن متطوّرين في عمّان "مستودعات إقليم الوسط الطبية"، التي أنشئت بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبحضور سمو الأميرة رجاء بنت طلال.





وتخدم هذه المستودعات بشكل رئيسي مديريات الصحة في محافظات العاصمة، وإربد، والزرقاء، ومادبا، والكرك. وتزوّد بشكل رئيسي مراكز الرعاية الصحية الأولية، وترفع السعة التخزينية للمستودعات إلى 2960 مترًا مكعبًا، مع إمكانية زيادة بنسبة 15% للعمل في حالات الطوارئ.



وتم تجهيز المستودعات الجديدة ببنية تحتية متطورة تشمل غرفة تبريد للأدوية بسعة 40 مترًا مكعبًا، ونظام تكييف وتهوية مركزي، ومولد طاقة احتياطي، وأنظمة لوجستية وتكنولوجيا معلومات متقدمة، وأنظمة مراقبة وسلامة ومكافحة حرائق، إضافة إلى أنظمة طاقة متجددة لدعم الاستدامة البيئية، بكلفة إجمالية تقارب 1.3 مليون دينار.



وقالت سمو الأميرة: "نفتخر بهذا الإنجاز الاستراتيجي الذي سيلعب دورا مهما في تأمين الدواء ورفع مستوى التغطية الصحية الشاملة التي نسعى إلى تحقيقها في جميع أنحاء المملكة.





