السبت 2026-04-11 11:35 م

افتتاح مشاريع على درج بلدية إربد التاريخي

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية ماضية في دعم المشاريع التجارية التي تسهم في إعادة إحياء وسط المدينة وتعزيز حضوره كوجهة سياحية واقتصادية جاذبة.

وقال العزام، خلال افتتاح عدد من المشاريع التجارية على درج البلدية التاريخي، إن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في قلب المدينة، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة تستقطب الزوار والمستثمرين على حد سواء.


وأشار إلى أن المشاريع الجديدة، التي تضم مطعما شعبيا ومخبزا ومحلا للمشروبات الساخنة والباردة، تشكل إضافة نوعية للموقع، وتسهم في توفير خدمات متكاملة للزوار، بما يعزز من حيوية المكان ويشجع على ارتياده من قبل العائلات والشباب.


ولفت إلى أن البلدية نفذت أعمال إعادة تأهيل شاملة لدرج إربد التاريخي العثماني، بما حافظ على طابعه التراثي وأعاده إلى الواجهة كمعلم حضاري، مبينا أن الموقع بات يشهد إقبالا متزايدا من الزوار والعائلات، في ظل ما يوفره من أجواء تراثية وخدمات مرافقة.

 
 


البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي محكمة تسمح باستمرار أعمال بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يقول إنه يريد اتفاق سلام مع لبنان "يدوم لأجيال"

مضيق هرمز

عربي ودولي هيغسيث: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز لضمان خلوه من الألغام

مضيق هرمز

عربي ودولي فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي

البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

عربي ودولي البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

أخبار محلية إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح



 






