افتتاح مشاريع على درج بلدية إربد التاريخي

وقال العزام، خلال افتتاح عدد من المشاريع التجارية على درج البلدية التاريخي، إن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في قلب المدينة، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة تستقطب الزوار والمستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى أن المشاريع الجديدة، التي تضم مطعما شعبيا ومخبزا ومحلا للمشروبات الساخنة والباردة، تشكل إضافة نوعية للموقع، وتسهم في توفير خدمات متكاملة للزوار، بما يعزز من حيوية المكان ويشجع على ارتياده من قبل العائلات والشباب.
ولفت إلى أن البلدية نفذت أعمال إعادة تأهيل شاملة لدرج إربد التاريخي العثماني، بما حافظ على طابعه التراثي وأعاده إلى الواجهة كمعلم حضاري، مبينا أن الموقع بات يشهد إقبالا متزايدا من الزوار والعائلات، في ظل ما يوفره من أجواء تراثية وخدمات مرافقة.
-
