افتتاح مشاريع على درج بلدية إربد التاريخي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية ماضية في دعم المشاريع التجارية التي تسهم في إعادة إحياء وسط المدينة وتعزيز حضوره كوجهة سياحية واقتصادية جاذبة.

وقال العزام، خلال افتتاح عدد من المشاريع التجارية على درج البلدية التاريخي، إن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في قلب المدينة، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة تستقطب الزوار والمستثمرين على حد سواء.



وأشار إلى أن المشاريع الجديدة، التي تضم مطعما شعبيا ومخبزا ومحلا للمشروبات الساخنة والباردة، تشكل إضافة نوعية للموقع، وتسهم في توفير خدمات متكاملة للزوار، بما يعزز من حيوية المكان ويشجع على ارتياده من قبل العائلات والشباب.