افتتاح مشروع استثماري سياحي على مطل سد الوالة

وأكد الحيصة، أن افتتاح هذا المشروع جاء بعد توقيع السلطة مع صاحبه اتفاقية استثمارية للاستفادة من الطرق والأرض المملوكة للسلطة بمحاذاة سد الوالة وغيرها من من التسهيلات، ضمن سياسة السلطة لمواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وتسهيل فتح مشاريع استثمارية تعود على المنطقة بالتنمية المستدامة.
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