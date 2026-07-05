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افتتاح مشروع استثماري سياحي على مطل سد الوالة

افتتاح مشروع استثماري سياحي مطل سد الوالة
افتتاح مشروع استثماري سياحي مطل سد الوالة
 
الأحد، 05-07-2026 10:59 ص

الوكيل الإخباري-    افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة مساء أمس السبت، مشروعا استثماريا سياحيا يقع على مطل سد الوالة في قضاء مليح وهو الأول من نوعه في المنطقة، وسط حضور واسع من نواب وأعيان ومسؤولي الحكم المحلي في محافظة مادبا.

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وأكد الحيصة، أن افتتاح هذا المشروع جاء بعد توقيع السلطة مع صاحبه اتفاقية استثمارية للاستفادة من الطرق والأرض المملوكة للسلطة بمحاذاة سد الوالة وغيرها من من التسهيلات، ضمن سياسة السلطة لمواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وتسهيل فتح مشاريع استثمارية تعود على المنطقة بالتنمية المستدامة.

 

وأضاف إن السلطة تعمل بفكر تنموي يقوم على التنمية والتطوير وإدارة الموارد المائية، وذلك ضمن حزمة مشاريع أطلقت على امتداد مساحة لإحداث التنمية ضمن برامج التحديث الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة، مشيدا بالمشروع الذي يوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

 

 
 


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