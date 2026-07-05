افتتاح مشروع استثماري سياحي على مطل سد الوالة

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة مساء أمس السبت، مشروعا استثماريا سياحيا يقع على مطل سد الوالة في قضاء مليح وهو الأول من نوعه في المنطقة، وسط حضور واسع من نواب وأعيان ومسؤولي الحكم المحلي في محافظة مادبا.

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وأكد الحيصة، أن افتتاح هذا المشروع جاء بعد توقيع السلطة مع صاحبه اتفاقية استثمارية للاستفادة من الطرق والأرض المملوكة للسلطة بمحاذاة سد الوالة وغيرها من من التسهيلات، ضمن سياسة السلطة لمواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وتسهيل فتح مشاريع استثمارية تعود على المنطقة بالتنمية المستدامة.