افتتاح مشروع البرج السكني والمول الشمالي لأبراج السادس منتصف 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة بوابة الأردن المالك لمشروع أبراج السادس عن بدء الحملة التسويقية والمرحلة التمهيدية للمبيعات خلال شهر حزيران لبرجها السكني (الشمالي) من شقق سكنية ومرافق تجارية.

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جاء ذلك خلال جولة لأمين عمان يوسف الشواربة لموقع المشروع، والاطلاع على نسب الإنجاز فيه، بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة بوابة الأردن عبد المغني العبد المغني والمدير العام للشركة طارق عبد الرحمن.



وقال الشواربة إن سير العمل في المشروع يسير بالطريقة الصحيحة، وضمن الخطط المسبقة والمعدة التي تضمن البدء في افتتاح المشروع خلال عام (منتصف العام المقبل) للبرج السكني، إضافة إلى مجمع المول التجاري الواقع في قلب المشروع.