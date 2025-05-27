افتتاح مشروع البرج السكني والمول الشمالي لأبراج السادس منتصف 2026

جاء ذلك خلال جولة لأمين عمان يوسف الشواربة لموقع المشروع، والاطلاع على نسب الإنجاز فيه، بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة بوابة الأردن عبد المغني العبد المغني والمدير العام للشركة طارق عبد الرحمن.
وقال الشواربة إن سير العمل في المشروع يسير بالطريقة الصحيحة، وضمن الخطط المسبقة والمعدة التي تضمن البدء في افتتاح المشروع خلال عام (منتصف العام المقبل) للبرج السكني، إضافة إلى مجمع المول التجاري الواقع في قلب المشروع.
وأضاف الشواربة أن هذا المشروع يعتبر نوعيا في قلب العاصمة عمان، وعلى الرغم من تأخيره لسنوات إلا أن أمانة عمان تدخلت بشكل مباشر بالتعاون مع شركة بيان القابضة الكويتية لضمان إنجازه بالوقت ضمن مدة زمنية مخطط لها، مشيراً إلى أن المشروع الذي سيكون افتتاح خلال عام سيشكل قصة نجاح.
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