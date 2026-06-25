افتتاح مشروع الخلايا الكهروضوئية لتجارة عمان

وتتوقع الغرفة أن يحقق المشروع وفراً سنوياً يناهز 50 ألف دينار، وأن يسهم في خفض فاتورة الكهرباء للغرفة بنسبة تقارب 85 بالمئة مع فترة استرداد للكلفة تقدر بنحو 5 سنوات فقط.
كما تتوقع الغرفة تحقيق وفر تراكمي يبلغ نحو مليون دينار خلال عمر المشروع التشغيلي المقدر بين 20 و25 عاماً.
-
أخبار متعلقة
-
شركة المدن الصناعية تلتقي مستثمري مدينة الحسن
-
المحافظات تتهيأ لمشهد وطني جديد استمرارا لدعم النشامى أمام الأرجنتين
-
المجلس التمريضي ينظم تدريبياً في المحاكاة السريرية لتعزيز قدرات الكوادر الصحية
-
وزير البيئة يكرّم طلبة لمبادرتهم التطوعية في حملات النظافة
-
32% إشغال الفنادق في الأردن بالأسبوع الرابع من شهر حزيران
-
الضمان: 30 حزيران آخر موعد لاستفادة المنشآت السياحية من قرار إلغاء فوائد التقسيط
-
وزيرة التنمية الاجتماعية: مركز السلم المجتمعي نموذج وطني متقدم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الفكري
-
التعليم العالي: دمج قبول أبناء العاملين بوزارة الصحة في نظام القبول الموحد