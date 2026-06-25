الخميس 2026-06-25 04:14 م

افتتاح مشروع الخلايا الكهروضوئية لتجارة عمان

افتتاح مشروع الخلايا الكهروضوئية لتجارة عمان
افتتاح مشروع الخلايا الكهروضوئية لتجارة عمان
 
الخميس، 25-06-2026 03:52 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، اليوم الخميس، مشروع الخلايا الكهروضوئية الخاص بغرفة تجارة عمان، المقام بمنطقة عراق الأمير، لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة وتبنى حلول الطاقة المتجددة.

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وتتوقع الغرفة أن يحقق المشروع وفراً سنوياً يناهز 50 ألف دينار، وأن يسهم في خفض فاتورة الكهرباء للغرفة بنسبة تقارب 85 بالمئة مع فترة استرداد للكلفة تقدر بنحو 5 سنوات فقط.


كما تتوقع الغرفة تحقيق وفر تراكمي يبلغ نحو مليون دينار خلال عمر المشروع التشغيلي المقدر بين 20 و25 عاماً.

 
 


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