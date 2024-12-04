افتتاح مشغل ومختبر للتعليم المهني في الأغوار الشمالية

وأكد العمايرة أن برنامج التعليم المهني يركز على المهارات والكفايات والإبداع من خلال تدريب عملي قائم على المشاريع، يهدف إلى تعزيز التفكير الناقد والإبداع والتواصل، ما يساعد الطلبة على استكشاف شخصياتهم وقدراتهم.
وقال إن من أهم مخرجات البرنامج رفد سوق العمل بالعمالة الماهرة والمدربة، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتقليل البطالة.
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