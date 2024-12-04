افتتاح مشغل ومختبر للتعليم المهني في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور مالك العمايرة، اليوم الأربعاء، مشغل التجميل ومختبر إدارة الأعمال ضمن مشروع التعليم المهني ( BTEC ) في مدرسة حليمة السعدية الثانوية للبنات .

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وأكد العمايرة أن برنامج التعليم المهني يركز على المهارات والكفايات والإبداع من خلال تدريب عملي قائم على المشاريع، يهدف إلى تعزيز التفكير الناقد والإبداع والتواصل، ما يساعد الطلبة على استكشاف شخصياتهم وقدراتهم.