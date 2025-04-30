افتتاح معارض" التربية الرياضة والتراث" في الكرك

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك سامر المجالي، اليوم الأربعاء، معارض "التربية الرياضية والتراث الشعبي"، التي نظمتها مدرسة الحوية الثانوية للبنات بحضور رؤساء أقسام وتربويين ومديري ومديرات مدارس شبكة العدنانية والحوية وحشد من أفراد المجتمع المحلي.

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