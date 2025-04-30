الأربعاء 2025-04-30 05:57 م
 

افتتاح معارض" التربية الرياضة والتراث" في الكرك

الكرك
الكرك
 
الأربعاء، 30-04-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك سامر المجالي، اليوم الأربعاء، معارض "التربية الرياضية والتراث الشعبي"، التي نظمتها مدرسة الحوية الثانوية للبنات بحضور رؤساء أقسام وتربويين ومديري ومديرات مدارس شبكة العدنانية والحوية وحشد من أفراد المجتمع المحلي.

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كما، افتتح المجالي معرض "حكمت الثقافية"، الذي أقيم بالتعاون مع قسم النشاطات التربوية في المديرية وضم أعمالا في التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول، ولوحات فنية ورسومات وأشغالا يدوية من تنفيذ الطالبات.

 
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