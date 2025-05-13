افتتاح معرض الأعمال الإنتاجي لطلبة التعليم المهني في العقبة

وأكد الفايز أهمية المعرض في صقل مهارات الطلبة وتوجيههم نحو التعليم المهني وتهيئتهم لسوق العمل الأردني والخارجي من خلال تدريبهم وتأهيلهم على المهن المختلفة ضمن مسارات مهنية حددتها وزارة التربية والتعليم ليختار الطلبة التخصص الذي يريدون وليكونوا خريجين أكفاء مسلحين بمهن تعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة.
وثمن دور وزارة التربية والتعليم وخططها التربوية التي تركز على خلق جيل متعلم مهني يساهم في بناء الوطن ورفعته وتقدمه مؤكدا دعم السلطة لكل ما يهدف الى تطوير العملية التربوية وتوفير البنى التحتية المناسبة للتعليم .
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