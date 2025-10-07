افتتاح معرض الفنون التشكيلية للأطفال في جرش

الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأميرة رجوة بنت علي بن نايف، افتتح اليوم الثلاثاء، المعرض الفني التشكيلي للأطفال في مركز زوار سياحة جرش وسط حضور رسمي ومجتمعي.

وتجولت سموها يرافقها محافظ جرش الدكتور مالك خريسات في أروقة المعرض واطلعت على اللوحات الفنية التي قدّمها الأطفال المشاركون والتي عكست مواهب واعدة ورؤى إبداعية ملهمة.



وأكد خريسات أهمية مثل هذه المبادرات وإسهامها في إبراز مواهب وإبداعات الفنانين التشكيليين والتي تركز على موضوعات البيئة والطبيعة والإنسان.



وأشار منظم المعرض الفنان طارق العتوم إلى أن هذا الفوج هو الفوج العشرون من مبادرة "في كل بيت فنان" والذي جاء بعنوان "أردن أرض العزم" التي تنفذ تحت مظلة مديرية ثقافة جرش وبدعم من مديريات السياحة والتربية في المحافظة.