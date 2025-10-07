الثلاثاء 2025-10-07 10:02 م
 

افتتاح معرض الفنون التشكيلية للأطفال في جرش

ا
جانب من المعرض
 
الثلاثاء، 07-10-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأميرة رجوة بنت علي بن نايف، افتتح اليوم الثلاثاء، المعرض الفني التشكيلي للأطفال في مركز زوار سياحة جرش وسط حضور رسمي ومجتمعي.

اضافة اعلان


وتجولت سموها يرافقها محافظ جرش الدكتور مالك خريسات في أروقة المعرض واطلعت على اللوحات الفنية التي قدّمها الأطفال المشاركون والتي عكست مواهب واعدة ورؤى إبداعية ملهمة.


وأكد خريسات أهمية مثل هذه المبادرات وإسهامها في إبراز مواهب وإبداعات الفنانين التشكيليين والتي تركز على موضوعات البيئة والطبيعة والإنسان.


وأشار منظم المعرض الفنان طارق العتوم إلى أن هذا الفوج هو الفوج العشرون من مبادرة "في كل بيت فنان" والذي جاء بعنوان "أردن أرض العزم" التي تنفذ تحت مظلة مديرية ثقافة جرش وبدعم من مديريات السياحة والتربية في المحافظة.


واشتمل الحفل على عرض تقديمي تناول إنجازات الأطفال ومشاركاتهم الفنية خلال العام الماضي في مشهد جسد أثر المبادرة في تنمية الحس الفني لدى النشء، إضافة إلى تكريم الأطفال المشاركين والداعمين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال

منوعات نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال

ل

اقتصاد محلي صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي

ل

عربي ودولي إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي تسبب بحالة إرباك بالمطارات وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

ارشيفية

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية تجري قرابة 27 ألف عملية جراحية في غزة والضفة منذ بدء الحرب

خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ

عربي ودولي خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ

مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب

عربي ودولي مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب

الأرصاد والدفاع المدني يتعاونان لضمان الجاهزية لموسم الشتاء

أخبار محلية الأرصاد والدفاع المدني يتعاونان لضمان الجاهزية لموسم الشتاء

ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع

عربي ودولي ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة