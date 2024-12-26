 
الخميس 2024-12-26 08:50 م
 

افتتاح معرض المنتوجات الزراعية والريفية في جرش

جرش
جرش
الخميس، 26-12-2024 08:26 م

الوكيل الإخباري-    رعى نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة، مندوبا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، افتتاح المعرض الزراعي الأول للمنتوجات الزراعية والريفية في محافظة جرش، تحت عنوان "جرشيات".

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وأكد العوامرة، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في ساحة مركز زوار جرش، أهمية المنتوجات الجرشية سواء كانت زراعية أو صناعات يدوية ومواد تموينية، لدورها المهم في التوفير الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات، مثمنا جهود القائمين على المعرض الذي يسهم في إتاحة الفرصة للجمعيات والمجتمع المحلي لتسويق منتوجاتهم وتوفير عائد اقتصادي يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم.

 
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