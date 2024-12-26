افتتاح معرض المنتوجات الزراعية والريفية في جرش

وأكد العوامرة، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في ساحة مركز زوار جرش، أهمية المنتوجات الجرشية سواء كانت زراعية أو صناعات يدوية ومواد تموينية، لدورها المهم في التوفير الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات، مثمنا جهود القائمين على المعرض الذي يسهم في إتاحة الفرصة للجمعيات والمجتمع المحلي لتسويق منتوجاتهم وتوفير عائد اقتصادي يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم.
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