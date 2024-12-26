افتتاح معرض المنتوجات الزراعية والريفية في جرش

الوكيل الإخباري- رعى نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة، مندوبا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، افتتاح المعرض الزراعي الأول للمنتوجات الزراعية والريفية في محافظة جرش، تحت عنوان "جرشيات".

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