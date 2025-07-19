"افتتاح معرض "حكاية تحفة" في جرش

الوكيل الإخباري- أكّد أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور نضال العياصرة، اليوم السبت، أهمية الصناعات الثقافية في بناء الاقتصاد الإبداعي وتمكين المجتمعات.

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وقال، خلال رعايته افتتاح معرض الصناعات الثقافية "حكاية تحفة"، ضمن فعاليات لواء المعراض الثقافي في إطار اختيار جرش مدينة للثقافة الأردنية لعام 2025، إن الوزارة تركز على دعم الفنون والحرف اليدوية، باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية والموروث الثقافي الأردني.