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"افتتاح معرض "حكاية تحفة" في جرش

اثار جرش
جرش
 
السبت، 19-07-2025 07:33 م

الوكيل الإخباري-    أكّد أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور نضال العياصرة، اليوم السبت، أهمية الصناعات الثقافية في بناء الاقتصاد الإبداعي وتمكين المجتمعات.

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وقال، خلال رعايته افتتاح معرض الصناعات الثقافية "حكاية تحفة"، ضمن فعاليات لواء المعراض الثقافي في إطار اختيار جرش مدينة للثقافة الأردنية لعام 2025، إن الوزارة تركز على دعم الفنون والحرف اليدوية، باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية والموروث الثقافي الأردني.


وأضاف أن فعاليات لواء المعراض الثقافي تسعى إلى إبراز ما يزخر به اللواء من طاقات ومواهب فنية وإبداعية، مشيدًا بجهود الفنان وليد العياصرة في تجسيد هذا المشروع الثقافي، الذي يعكس الأصالة والابتكار معًا.

 
 
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