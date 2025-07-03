افتتاح معرض صور فوتوغرافية في اللويبدة عن حياة اللاجئين السوريين

ويأتي هذا المعرض ضمن "شراكة آفاق" وهي شراكة استراتيجية هولندية مع كل من مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف والبنك الدولي، حيث تهدف إلى تحسين آفاق اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن من خلال سلسلة ورش تدريب على التصوير واكتساب مهارات أساسية في التصوير والسرد القصصي الرقمي باستخدام الهواتف الذكية.
وقدم المعرض أكثر من 32 صورة تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء إنسانيين ومصورين، لتجسد نطاقا واسعا من التجارب التي عاشها المشاركون.
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