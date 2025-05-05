افتتاح معرض فني وعلمي للوسائل التعليمية بتربية بني عبيد

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار، اليوم الاثنين، المعرض العلمي والفني في أكاديمية القمة الدولية، تأكيدا لأهمية استخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالتدريس لزيادة تفاعل الطلبة.

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