افتتاح معرض فني وعلمي للوسائل التعليمية بتربية بني عبيد

وأكدت البكار أهمية استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس، لاسيما أنها تسهم بشكل فاعل في تحسين عملية التعليم وتقصير مدتها وتطويرها، بما يتلاءم مع القدرات الاستيعابية على الفهم والإدراك للطالب، إضافة الى تنمية المهارات التعليمية التي يمتلكها الطالب، مبينة أن خطة التطوير التربوي التي تتبعها الوزارة تتجاوز عملية التلقين، حيث تعتمد على طرق ووسائل جديدة لتوصيل المعلومة الصحيحة للطالب.
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