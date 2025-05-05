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افتتاح معرض فني وعلمي للوسائل التعليمية بتربية بني عبيد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 05-05-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار، اليوم الاثنين، المعرض العلمي والفني في أكاديمية القمة الدولية، تأكيدا لأهمية استخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالتدريس لزيادة تفاعل الطلبة.

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وأكدت البكار أهمية استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس، لاسيما أنها تسهم بشكل فاعل في تحسين عملية التعليم وتقصير مدتها وتطويرها، بما يتلاءم مع القدرات الاستيعابية على الفهم والإدراك للطالب، إضافة الى تنمية المهارات التعليمية التي يمتلكها الطالب، مبينة أن خطة التطوير التربوي التي تتبعها الوزارة تتجاوز عملية التلقين، حيث تعتمد على طرق ووسائل جديدة لتوصيل المعلومة الصحيحة للطالب.

 
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